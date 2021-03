Gratis tandenborstels voor alle kleuters : Kortemark zet in op mondhygiëne

Kortemark ondertekende in 2013 het charter Gezonde Gemeente. De gemeente engageert zich hierbij om werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid, waarbij de inwoners praktijkgericht op weg geholpen worden om gezond te leven in een al even gezonde omgeving. Er werd de voorbije jaren op verschillende thema’s ingezet, van voeding en beweging, over geestelijke gezondheid tot tabak, alcohol en drugs. Kortemark koos deze keer voor een gezondheidsthema dat nog te vaak vergeten wordt: mondgezondheid. “Het is belangrijk om al van jongs af aan het belang van goed en juist poetsen aan te halen”, zegt schepen van gezinsbeleid en kinderopvang Christine Logghe. “Daarom kozen we ervoor om in te zetten op mondhygiëne bij de derde kleuters uit de scholen in onze gemeente.”

150 goodiebags

Volgende week gaan er 150 goodiebags met een tandenborstel, tandpaste en een folder van het Vlaams Instituut Mondgezondheid met tips rond goed en juist poetsen naar de 6 scholen in Kortemark. Ook in Koekelare en Torhout, waarmee Kortemark voor deze campagne de handen in elkaar sloeg, gebeuren binnenkort gelijkaardige acties.