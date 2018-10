De Oostendse Werkgroep 17 oktober roept politici op om armoedebeleid hoog op de agenda te zetten. Want het is hoog tijd.

In Oostende groeit één op de drie kinderen op in een kansarm gezin. De Werkgroep 17 oktober lanceerde de oproep niet toevallig op de Werelddag van verzet tegen armoede. Net zoals elk jaar deelde de Werkgroep op 17 oktober gratis soep uit in het Leopoldpark.