Gratis sneltesten voor jeugdbewegingen Kortrijk

De komende weken biedt Zorg Kortrijk daarvoor gratis 1.500 sneltesten aan. De testen worden afgenomen door verpleegkundigen in de woonzorgcentra en moeten een kamp helemaal COVID-veilig laten verlopen. De leden van Scouts Groeninge kwamen als eerste jeugdbeweging langs. Niemand is verplicht om zich te laten testen, maar het zorgt wel voor mentale rust. De komende weken vertrekken 14 groepen op kamp vanuit Kortrijk. Van de KSA tot de chiro en de Scouts.

"Betrouwbaar"

Philippe De Coene, schepen van zorg: "Die vertrekken tot medio augustus. In totaal gaat dat over 1.500 mensen. Het is niet gezegd dat ze zich allemaal zullen laten testen. Maar we hebben er toch zoveel voorzien. Die test is ook zeer betrouwbaar. We hadden daar goeie resultaten mee toen we onze bezoekers aan het testen waren. Dat is toch een betrouwbaarheid van 9 op 10." En wie toch nog twijfelt, kan altijd nog een PCR-test doen.