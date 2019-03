Gratis pendelbus Jan Yperman Ziekenhuis blijft toch rijden

De gratis pendelbus vanuit Diksmuide naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper blijft dan toch rijden tot het einde van het jaar.

Ook het busje richting AZ Delta in Roeselare blijft op regelmatige basis patiënten en bezoekers vervoeren. "De gratis pendelbus tussen Diksmuide en het Jan Yperman Ziekenhuis werd eind 2015 opgestart als proefproject, met vijf ritten per werkdag in elke richting, voor onze patiënten en bezoekers uit het Diksmuidse”, legt Pieter-Jan Breyne van het Jan Yperman Ziekenhuis uit.

Evaluatie eind dit jaar

Het contract met de vervoersfirma loopt eind deze maand af. Die firma staat voor aanzienlijke investeringen om de pendeldienst verder te kunnen verzekeren. Het aantal gebruikers van de pendelbus is eerder beperkt maar wel stabiel. Jan Yperman heeft, na overleg met het stadsbestuur, toch beslist om de pendelbus tot eind dit jaar te laten rijden tussen Diksmuide en Ieper. Het ziekenhuis draagt de volledige kost. Eind 2019 maakt Jan Yperman, in overleg met het Diksmuidse stadsbestuur, een evaluatie van de pendeldienst.