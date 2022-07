Gratis Oostendevlag voor Oostendenaars met een vlaggenmast

Oostendenaars die een vlaggenmast hebben in hun tuin of aan hun gevel kunnen voortaan een gratis een rood-gele Oostendevlag aanvragen via de stedelijke website. In ruil daarvoor vraagt de badstad om de vlag te laten wapperen op volgende momenten:

10 mei voor de Herdenking HMS Vindictive

8 september voor de Bevrijding van Oostende

In september voor Oostendedag

Eerste zondag en maandag van de Oostendse Oktoberfoor