Gratis oliebollen in de strijd tegen corona

De familie Dagraed bakt er maar liefst 2.000 vandaag. Waarvan de helft voor de zorgverleners in AZ Zeno. De foorreizigers maken zo van de nood een deugd want het kermisleven ligt overal plat. De foorreizgers zien ook de Meifoor in Brugge en de Sinksenfoor in Kortrijk verdwijnen. Voor de hulpdiensten en scholen in Knokke-Heist is het dankzij de traktatie toch nog een beetje kermis. En het voordeel is dat je echt onbezorgd kan smullen. Covid-19 is normaal niet bestand tegen de hoge frituurtemperaturen van een smoutebol.