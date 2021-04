Gratis met openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum in Nieuwpoort

Wie al een vaccinatie-afspraak heeft in Nieuwpoort, kan zijn of haar ticket aanvragen via www.nieuwpoort.be/lijnticket. Deze tickets zullen dan in de brievenbus bezorgd worden. Wie problemen heeft om deze digitaal aan te vragen, kan terecht bij de stedelijke onthaallijn via tel. 058 22 44 44.

Deze tickets zijn enkel geldig voor de rit heen en terug naar Veurne waar men kan overstappen op een gratis pendelbus. Deze pendelbus stopt aan Station Koksijde - Station Veurne - Veurne Ziekenhuis AZ West en brengt de mensen van daaruit naar Furnevent. Voor deze pendelbus hoeven de inwoners van Nieuwpoort geen tickets aan te vragen.