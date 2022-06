Gratis knipbeurt voor Oekraïense vrouwen in Brugge

In Sint-Michiels bij Brugge hebben ze in een kapsalon uitzonderlijk ook op maandag flink doorgewerkt. 30 Oekraïense vrouwen kregen een gratis knipbeurt.

Ze willen zo de mensen een positieve boost geven in deze voor hen moeilijke periode. Een hart onder de riem, op de kappersstoel zeg maar.

Zorgen vergeten in kappersstoel

De taalbarrière stond niet in de weg. De Oekraïense vrouwen kregen voor het eerst in maanden weer een knipbeurt en vergeten voor even hun zorgen.

"Heel gelukkig, een vrouw wil er op elk moment van haar leven mooi uitzien. Ik ben superblij want voor ik naar België kwam had ik een kapsel waar ik niet tevreden van was. Ik krijg hier alles wat ik verwachtte, ik ben heel tevreden", reageren de Oekraïense vrouwen.

"Ze zijn heel content, we hebben nog nooit zoveel liefde gekregen van de klanten", zegt Kyra Blomme van 'Haar & Barbier' in Brugge.

"Goed gevoel geven"

Het was vaste klant Sergei – zelf een Oekraïner die al lang in ons land woont - die kapster Kate inspireerde om een volledige dag gratis haar te knippen en te kleuren bij Oekraïense vrouwen.

"Ik kom hier elke maand al zeven jaar en Kate weet dat ik uit Oekraïne kom", zegt Sergei. "Kate vroeg hoe ik me voelde en ik heb verteld wat ik doe voor Oekraïense mensen die naar hier komen."

"We zijn Oekraïense mama’s een goed gevoel aan het gegeven door hun haar te knippen en te kleuren", vertelt Kate Steen van 'Haar & Barbier'. "Iedereen een beter gevoel geven waardoor ze zich meer vrouw voelen en meer energie krijgen."

En zo stond bij het vertrek voor het eerst sinds lang een glimlach op het gezicht.