Gratis campercontrole in Roeselare

Vrijetijdsvereniging Pasar organiseert elk jaar in alle Vlaamse provincies een gratis check-up en weging voor motorhomes en caravans. Ook in Roeselare kon je in de rij aanschuiven om je installatie te laten controleren.

Heel wat mensen hebben tijdens de coronacrisis een motorhome of caravan gekocht. In 2019 waren er 5000 geregistreerd, in 2021 waren dat er meer dan 7000. Maar voor je op reis vertrekt, is het verstandig om te checken hoe het met je bandenspanning zit en of je niet te zwaar geladen bent. Dat kon afgelopen weekend gratis in het keuringscentrum in Roeselare.

Heel wat mensen komen checken hoeveel hun caravan of voertuig weegt als hij geladen is. Guido Desomer en zijn vrouw Annemie Vermeulen komen met hun mobilhome speciaal van Blankenberge. 'Als je naar een weegbrug gaat, ken je het totale je het totaalgewicht. Bij deze weging kom je te weten of alles goed verdeeld is', zegt Guido.

Boetes vermijden

De meest voorkomende problemen die bij deze check-up worden vastgesteld zijn overgewicht, problemen met de druk op de trekhaak en versleten banden, aldus Heidi Desmedt van vrijetijdsorganisatie Pasar die dit gratis organiseert. Als je alles vooraf controleert, kan je niet alleen veilig op stap, je vermijdt ook hoge boetes. 'Je kan maar beter in orde zijn, want de overheid is van plan om meer in te zetten op controle' aldus Pasar.