Gratis advies voor ondernemers in moeilijkheden

Meer dan een vijfde van de ondernemers die bij de vzw aanklopt komt uit West-Vlaanderen. Het gaat om zo'n 560 zelfstandigen.

Philippe Delanoye is één van de twee adviseurs van Dyzo in West-Vlaanderen. Ze laten zich bijstaan door nog eens een tiental vrijwilligers uit de bank- en bedrijfswereld om ondernemers te ondersteunen. In onze provincie zijn dat er dit jaar al zo'n 560, in heel Vlaanderen bijna 2700.

Op tijd contacteren

Dyzo helpt gratis, maar Philippe heeft daarbij wel een erg belangrijke raad.

'Contacteer Dyzo op tijd. We stellen vast dat ondernemers altijd lang wachten voor ze ons contacteren en dan wordt het voor ons ook moeilijker om nog onderhandelingen, bemiddelingen op te starten', zegt Philippe.