Grand Casino Knokke is beste casino van België

Met zo’n 35.000 unieke bezoekers is het casino in Knokke een echte topattractie. Al is het met drie concurrenten langs de kust tegen elkaar opboksen om klanten te werven. Je kan in ieder casino je geluk beproeven met blackjack, poker, roulette en de slotmachines. Toch spreken de klanten van een verschil. De gezellige sfeer die in de gokzaal hangt en de vriendelijkheid van het personeel steken er in Knokke met kop en schouders boven uit. Volgens de klanten van het Knokse casino is de bekroning dan ook helemaal terecht.