Grafsteen van onbekende ridder onthuld in Sint-Annakerk

In de Sint-Annakerk van Stene bij Oostende kan je voortaan een grafsteen bewonderen van een middeleeuwse ridder.

Bij restauratiewerken aan de kerk werden vorig jaar twee grafzerken uit de 14de eeuw blootgelegd. De zwaar beschadigde gravures op de grafzerken stellen een ridderfiguur en een vrouw met kinderen voor. Volgens expert Roland Van Belle was de grafzerk van de ridder een uniek (kunst)historisch stuk. Daarom heeft hebben de kerkraad en Monumentenzorg beslist de grafsteen van de ridder te restaureren en te ontsluiten voor het grote publiek.

Tempeliers

De Doornikse kalkstenen en de gravures zijn grotendeels verweerd door beloping in het verleden. De experten hebben ze gedateerd rond 1320. Men mag veronderstellen dat de vrouw met haar kinderen de echtgenote was van de ridder, die heel waarschijnlijk de Guldensporenslag van 1302 kan hebben meegemaakt. Er is echter heel weinig bekend van Stene tussen 1312 en 1430. De identificatie van de ridder kan dus enig licht werpen op het Stene van na de tempeliers.

Wie was de ridder?

Tot nu toe is het afgebeelde wapenschild over de borst van de ridder de enige indicatie voor zijn identiteit van de ridder. Heraldisch kan het familiewapen beschreven worden als “schild met een keper vergezeld van drie burchten of torens”