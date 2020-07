Graffiti op gevels in winkelstraat zorgt voor ergernis

Vandalen hebben dinsdagnacht aan verschillende gevels van winkels in de Kapellestraat in Oostende graffiti aangebracht. Tot ergernis van de uitbaters, die de sporen zelf probeerden schoon te maken.

Wat er precies gespoten werd op de gevels is niet duidelijk. Het leest als ‘Thoms, Stork, en 6200’. “Misschien een verwijzing naar een postcode?”, vraagt één van de slachtoffers in de Kapellestraat zich af. 6200 is de postcode van Châtelet, een dorp nabij Charleroi. “De daders zullen wellicht niet van hier zijn”, klinkt het. De vandalen sloegen op verschillende plekken toe. Onder andere op de gevel apotheek Claeys, Red Shoe, Huis Vanderghote, en C&A werden gelijkaardige tags aangebracht.

Zelf verwijderen

De uitbaters staken woensdagmorgen zelf de handen uit de mouwen om de graffiti te verwijderen. “Met wat ether uit de zaak”, klinkt het bij apotheek Claeys. “Wel jammer dat we dit zelf moeten reinigen. Van de reinigingsdienst kregen we te horen dat zij hiervoor niet meer tussenkomen. Als er reclame op onze gevel staat moeten we honderden euro’s betalen. Maar wordt er op dezelfde gevel graffiti aangebracht dan behoort het plots niet meer tot het openbaar domein”. Ook Wim Vanderghote van Huis Vanderghote reinigde zijn gevel zelf. “Ook wij kregen te horen dat we het zelf moeten verwijderen. De graffiti is intussen grotendeels weg, maar je ziet het helaas wel nog een beetje”.

'Stad komt niet tussen'

Schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw betreurt in eerste instantie het vandalisme. “Veel handelszaken hadden het de afgelopen maanden al moeilijk door de coronaperiode, en dan worden ze nog eens geconfronteerd met extra kosten door deze laffe streek”, zegt Anseeuw. “De stad kan hier evenwel niet tussenkomen. Belastingen op uithangborden staan hier los van. Van de autobelastingen vloeit ook een deel naar de stad, maar dat wil niet zeggen dat de stad een ingeslagen autoruit moet herstellen. Dat zijn twee zaken die los staan van elkaar. Maar ik heb begrip voor de ergernis van de getroffen handelaars”. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. In de Kapellestraat hangen verschillende bewakingscamera’s die zullen onderzocht worden.