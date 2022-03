Graanprijzen ontploffen, en ook wij gaan dat voelen

Oekraïne is de grootste producten van graan in Europa. De prijs van graan vandaag is sinds mensenheugenis nooit zo hoog geweest. En dat zullen we met zijn allen voelen in onze boodschappenmand. Graan is immers ook het hoofdbestanddeel van het veevoeder.

Hendrik Vandamme, Algemeen Boeren Syndicaat: “De prijzen zijn sinds een week echt ontploft. Die gaan richting 330 euro per ton vandaag, 350 op de termijnmarkt en we komen dichter bij de 400 euro per ton. Dat is echt ongezien. Dat is zelfs boven de prijzen van 2008. Ik ben zelf 32 jaar landbouwer en ik heb nog nooit prijzen gezien zoals vandaag.”

Prijsstijgingen ook voelbaar in de winkelrekken

Voor graanproducenten zijn de hoge prijzen misschien een goede zaak. De keerzijde is dat de veehouders die granen nodig hebben in hun veevoeders, en zij zien dat de voederprijzen sterk stijgen. “Uiteindelijk heeft dat zijn weerslag op de productiekost voor een liter melk, een kilogram varkensvlees of kippenvlees. Die worden duurder doordat de voederprijzen sterk stijgen.”

We mogen ons dus op korte termijn aan een resem prijsstijgingen in de winkelrekken verwachten. En hoe langer de oorlog aanhoudt, hoe moeilijker het wordt om de prijsstijgingen nog in de hand te houden.

Bekijk ook: