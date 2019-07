'Graag Traag'-actie op N8 in Brielen

De 'Graag Traag'-actie wordt georganiseerd om de druk op het Agentschap Wegen & Verkeer op te voeren, zodat ze maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. De actievoerders vinden dat de putten in het wegdek dringend hersteld moeten worden. Ook moeten er andere ingrepen gebeuren om de snelheid op de N8 te garanderen.

Groen Ieper geeft nog mee dat de actie vanuit de burgers van Brielen ontstaan is. "We zijn een katalysator geworden van wat aan het uitgroeien is tot een fantastische burgerbeweging in Brielen", zegt Groen-fractieleider Jordy Sabels. "Op vraag van de bevolking zullen de acties doorgezet worden."