Gouverneur wil totaalverbod op alcohol in tankstations

Als het van gouverneur Carl Decaluwé afhangt, komt er een totaalverbod op de verkoop van alcohol in winkels van tankstations. Dat zei de West-Vlaamse gouverneur gisterenavond bij het startschot van de Verkeersveilige Week en Nachten in West-Vlaanderen.

De focus van de controles zal liggen op het gebruik van alcohol. “Als sensibiliseren niet helpt, moeten we handhaven. Ik pleit al jaren voor een nultolerantie als het op alcohol aankomt", aldus Decaluwé. "Ook een alcoholslot kan helpen en ik blijf ook voorstander om alcohol in de tankstations uit de rekken te halen. Ook in het kader van zwerfvuil, want veel lege bierblikjes verdwijnen in de bermen."

Alle negentien West-Vlaamse politiezones werken mee aan de Verkeersveilige Week en Nachten. De actie loopt tot en met zondag 9 december en is een initiatief van de gouverneur.

