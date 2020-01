Gouverneur wil snel superdrones

Gouverneur Carl Decaluwé wil snel superdrones inzetten in de strijd tegen mensensmokkelaars die vluchtelingen via onze kust en de Noordzee in het Verenigd Koninkrijk proberen te krijgen.

De gouverneur zat daar vorig week nog voor samen met onder andere het Europees grensbewakingsagentschap Frontex.

De plannen van Decaluwé zijn na gisteren weer brandend actueel. Veertien transmigranten probeerden vanop het strand van De Panne met een gammel bootje de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat lukte niet. Zes mensen, vooral uit Iran, zijn opgepakt, van de acht anderen is -ook na een grootschalige zoekactie- geen spoor.

Ook op Middellandse Zee

Bij ons gebeurt dat voor het eerst, in Frankrijk is het dagelijkse kost. Om de mensensmokkel aan te pakken, hoopt de gouverneur snel op superdrones, zoals ze die nu al inzetten op de Middellandse Zee. "​Die superdrones zijn dus onbemande vliegtuigen, die uren aan een stuk in de lucht kunnen hangen," zegt de gouverneur. "Ze zijn met de modernste camera’s uitgerust, die ook satellietverbinding hebben. Zo krijgen we een goed zicht op wat er gebeurt op het strand, op de zee en in de duinen."

