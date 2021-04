In de provincie Luik scharen zowel de gouverneur als een aantal burgemeesters zich achter het initiatief om tegen alle maatregelen in, de terrassen op 1 mei te heropenen. Maar ook bij ons in West-Vlaanderen steunt een aantal burgemeesters het verzet.Zij zullen beboet worden, aldus de gouverneur.

De burgemeester van Knokke-Heist is dan weer ontgoocheld. Hij zal niet pleiten voor ongehoorzaamheid, maar vreest dat straks veel mensen naar Nederland trekken, omdat de regels daar anders zijn.