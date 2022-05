Gouverneur: "West-Vlaanderen telt best vier grote politiezones"

Die liet gisteren weten dat de federale regering na de zomer werk zal maken van een nieuwe politiehervorming. Nu telt onze provincie 19 politiezones en heel wat daarvan werken al samen met andere zones om alle taken uit te kunnen voeren. De grootste vrees is dat bij een fusieverhaal de lokale eigenheid van een kleinere zone zal verdwijnen.

Peter Billiouw staat aan het hoofd van PZ Spoorkin, actief in Alveringem, Lo-Reninge en Veurne. Zijn korps is het kleinste van West-Vlaanderen, en telt maar een vijftigtal politiemensen en 10 burgerpersoneelsleden. “Voor onze zone, de kleinste van West-Vlaanderen, is het niet zo evident om alle basisfunctionaliteiten te gaan regelen. Daarom zetten we in op functionele polyvalentie. Dat houdt in dat onze medewerkers voor verschillende zaken worden ingezet. We werken ook samen met Grensleie en Arro Ieper. Dat is een grote meerwaarde om piekmomenten samen aan te pakken.”

Momenteel telt onze provincie 19 politiezones. Een studie van de Universiteit Gent uit 2018 opperde al voor een inkrimping naar nog 7 politiezones. Ander voorstel is om ze te doen samenvallen met de vijf West-Vlaamse regio’s die de Vlaamse regering vorig jaar uittekende. Gouverneur Carl Decaluwé: “Voor mij is het ideale scenario: vier brandweerzones, vier politiezones, vier veiligheidszones. Maar denken dat men tussen hier en twee jaar alle zaken oplost door te fusioneren, dat geloof ik ook niet. Men zal moeten zeggen: zoveel mensen en zoveel politiemensen. Als men het niet van bovenaf oplegt zal het ook niet gebeuren.”

Peter Billiouw ziet een grotere zone wel zitten, zolang de eigenheid en lokale dienstverlening niet in het gedrang komen.