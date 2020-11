Gouverneur verbiedt vuurwerk en kerstboomverbrandingen

Gouverneur Carl Decaluwé stelt vanaf vandaag een verbod in op vuurwerk, kerstboomverbrandingen en lampionnen. Het verbod blijft gelden tot 18 januari.

Het verbod geldt voor de hele provincie West-Vlaanderen. Vuurwerk met Nieuwjaar is daarbij dus niet meer toegelaten. Ook kerstboomverbrandingen kunnen niet doorgaan.

De gouverneur wil daarmee de ziekenhuizen ontlasten en samenscholingen vermijden. "De ziekenhuizen kunnen er geen patiënten met verwondingen door vuurwerk bijnemen in deze kritieke coronaperiode", zegt Decaluwé.

Vuurwerkverkopers kwaad

"Ik begrijp dit echt niet", zegt Delphine Saelens van Loods 8 in Brugge, de grootste kleinhandel in België, over het vuurwerkverbod.

"We zijn kwaad. Vuurwerk was nog een zeldzaam lichtpuntje op het einde van het jaar om naar uit te kijken. Trouwens, drie kwart van de ongevallen zijn met illegaal vuurwerk en niet met wat wij verkopen".