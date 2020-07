Gouverneur: "tweede zwaarst getroffen provincie, maar cijfers evolueren gunstig"

Op de veiligheidsraad was ook waarnemend provinciegouverneur Anne Martens uitgenodigd. Ze heeft de bezorgdheid van de West-Vlaamse burgemeesters geuit over de onduidelijkheid wanneer ze maatregelen moeten nemen. Aan de kust is vaak ook onduidelijk wie van de positief geteste mensen aan zee woont...

"Ik denk dat ze ons uitgenodigd hebben omdat wij de tweede zwaarst getroffen provincie zijn. Maar de cijfers evolueren gunstig, we kunnen West-Vlaanderen niet vergelijken met wat zich in Antwerpen afspeelt", aldus waarnemend gouverneur Anne Martens

"Ik heb er wel op gewezen dat het momenteel voor onze gemeenten zeer moeilijk is welke verblijvers, dus niet-gedomicilieerde mensen, positief getest worden. En ik heb er op aangedrongen dat er een aanpassing gebeurt in de databank en het e-formulier, zodat wij sneller weten of er mensen zijn die er niet gedomicilieerd zijn, of zij positief testen"

Al bij de vorige Nationale Veiligheidsraad benadrukte de premier het belang van de lokale aanpak. Maar waarnemend gouverneur Martens heeft vanuit West-Vlaanderen een boodschap mee voor de raad.

"Wij hebben wel de bezorgdheid van de burgemeesters kunnen meenemen, en men zal werken aan een soort van drempelwaarde waarop duidelijk wordt voor burgemeesters dat het dringend tijd is om maatregelen te nemen. Nu is het te vaag omschreven in een ministeriële omzendbrief"