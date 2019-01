Gouverneur tikt Knokke op de vingers voor eilandcampagne

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé geeft Knokke-Heist een tik op de vinger rond de campagne "Stop het Eiland". N-VA had klacht ingediend rond die campagne en heeft gelijk gekregen.

Knokke-Heist was gekant tegen de plannen om voor de kust een zandeiland aan te leggen in het kader van de kustverdediging. Burgemeester Leopold Lippens vreesde onder meer dat het toerisme eronder zou leiden. Het gemeentebestuur besliste daarop om een campagne op touw te zetten om de burgers te informeren, maar volgens N-VA mag dat niet met overheidsmiddelen. De partij had ook vragen rond de toepassing van behoorlijk bestuur.

De gouverneur bekeek de klacht en zag dat de klacht van N-VA niet onterecht was. Zo strookt het gebruik van beelden van lekkende olievaten op het strand geenszins met correcte informatie en moet het bestuur de nodige kiesheid en een deontologisch correcte houding aan de dag leggen.

Fake News

"Ik zal het college verzoeken om zich strikt te houden aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de beginselen van behoorlijk bestuur en de deontologisch regels", schrijft de gouverneur. Ook aan de regelgeving inzake een verkiezingsjaar moet Knokke-Heist zich houden, want de campagne dateert van eind vorig jaar, in volle verkiezingsperiode.

"Er is dus wel degelijk 'fake news' verspreid en er zijn duidelijk regels overtreden. Een spijtige zaak voor de inwoners die foutieve informatie kregen", aldus Cathy Coudyser (N-VA). "Je mag van een burgemeester en zijn schepenen een voorbeeldfunctie verwachten, alsook enige deontologie, terughoudendheid en respect. Maar hun enige bedoeling was om de lokale N-VA te beschadigen in een verkiezingsjaar."

