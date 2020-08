Gouverneur schept duidelijkheid in discussie raamverkoop strandbars

Dat zegt waarnemend gouverneur Anne Martens, die daarmee nu duidelijkheid schept in de discussie.

Vanmiddag zei burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde dat raamverkoop in beachbars wel mocht. "Het seizoen is al halverwege en vermits er een mondmaskerplicht is aan de westkust mogen de uitbaters dus hun waren blijven verkopen aan het raam van hun strandbar," luidde het. "Op voorwaarde dat één klant per tafel de drankjes voor zijn gezelschap afhaalt en koopt".

De woorden van de burgemeester waren nog niet koud of hij kreeg een telefoontje van waarnemend gouverneur Martens dat raamverkoop niet toegelaten is. Volgens de federale wetgeving vallen de beachbars onder de horeca en dus mogen de klanten zich niet verplaatsen en moeten ze aan tafel worden bediend. In andere gemeenten zoals Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist wordt raamverkoop wel toegelaten, maar ook daar zullen ze dus nu bediening aan tafel moeten voorzien.

"Strandbars vallen onder horeca en daar moet volgens het ministerieel besluit bediening aan tafel worden voorzien. Het ministerieel besluit staat hoger dan wat er in de concessies wordt beschreven", aldus Martens.

