Gouverneur razend: 'Dringend extra politie nodig, anders vallen er doden'

Vanmorgen nog zijn in de haven van Zeebrugge 23 transmigranten aangetroffen in een koelwagen. Eerder deze week probeerden 14 vluchtelingen via het strand van De Panne de oversteek naar Engeland te maken in een bootje.

'Moeten er eerst doden vallen?'

Voor gouverneur Decaluwé is de maat vol: 'Mocht er geen overlading geweest zijn, waren die mensen vertrokken naar Engeland. Ik doe al weken een oproep om extra steun. Er gaan wellicht eerst doden moeten vallen, vooraleer men bij de federale politie wakker wordt', zegt Decaluwé. 'Als ik vaststel dat men honderden mensen kan mobiliseren voor het voetbal, dan moeten er ook mensen komen om die koelcontainers te controleren, om te vermijden dat er doden vallen. De federale politie moet sneller schakelen dan de mensensmokkelaars', aldus een kwade gouverneur.