Gouverneur na overleg: "Zijn het eens over verstrengde maatregelen"

Gouverneur Decaluwé heeft overlegd met burgemeesters uit onze provincie, en die zijn het roerend eens: er moeten strengere regels komen, minstens in West-Vlaanderen. Grote winterse evenementen, zoals kerstmarkten of wintermarkten, waren eigenlijk al verbannen tot 19 november, na overleg willen de burgemeesters en de gouverneur dat doortrekken naar 3 januari.

Met die consensus trekt Decaluwé morgen naar zijn collega-gouverneurs. Die gaan de situatie bespreken, om daarna met een advies naar de Vlaamse regering te trekken. Die beslist morgenavond of er strengere maatregelen moeten komen. Gemeentes als Wingene, Pittem en Meulebeke hebben niet gewacht op de hogere overheid om zelf strengere regels uit te rollen. Hier en daar werd het verenigingsleven al stil gelegd. Volgens gouverneur Decaluwé is het nu echt tijd om op tafel te kloppen.

Gemeenten verstrengden al zelf

Ook in West-Vlaanderen stijgt het aantal besmettingen snel. Verschillende gemeenten beslisten lokaal al strengere maatregelen te nemen zoals het schrappen van activiteiten of evenementen.

Gouverneur Carl Decaluwé kreeg intussen heel wat vragen van burgemeesters in verband met verstrengingen. "Afgelopen weekend kreeg ik heel wat vragen van verschillende burgemeesters. We houden vandaag overleg over de mogelijkheden en kijken waar er draagvlak voor is", zegt Decaluwé. Na het overleg wil de gouverneur met enkele concrete voorstellen naar het overleg tussen de Vlaamse overheid en de gouverneurs trekken.

