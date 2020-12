Gouverneur krijgt wekenlang politiebescherming na dreigbrieven

De boodschapper neemt vooral het coronabeleid van de gouverneur op de korrel. Decaluwé speelt de brieven door aan de politie en in april en mei krijgt de gouverneur wekenlang politiebescherming. De patrouilles houden zowel z’n ambtswoning in Brugge als z’n privéwoning in Kortrijk in het oog. ’t Is niet enige keer dat de gouverneur wordt lastiggevallen. Een stalker uit Kortrijk riskeert zeven maanden cel omdat hij de Decaluwé, en heel wat andere politici en mensen uit justitie, bestookte met honderden coronamails. Ook nu krijgt de gouverneur nog altijd veel bagger over zich heen. “Het is ongelooflijk hoeveel gortige mails ik krijg. Al komen die gelukkig van een kleine minderheid”, aldus Decaluwé.