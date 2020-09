Gouverneur gunt blik in gerenoveerde ambtswoning

In Brugge is een boek voorgesteld over de geschiedenis van het gerenoveerde gouverneurshuis.

Het pand kent een lange geschiedenis, waarvan de historiek teruggaat tot in de middeleeuwen. Tot in de 18de eeuw was het een onderkomen van de bisschoppen van het bisdom Brugge. Nadien trokken Franse prefecten er in. Na de Belgische onafhankelijkheid namen de West-Vlaamse gouverneurs er hun intrek. De huidige gouverneur, Carl Decaluwé, heeft in samenspraak met de Vlaamse overheid het gebouw gerenoveerd en in alle eer hersteld. De grandeur uit de Franse periode werd weer tot leven gebracht in een hedendaagse context.

Het boek is van de hand van Björn Crul en Roeland Van Den Driessche. Het is uitgegeven door uitgeverij Lannoo uit Tielt. Aan de hand van foto's en historische documenten worden lezers onder meer meegenomen langs de bijzondere kunstcollectie in het huis. Er is ook aandacht voor de opvallende gasten die er verbleven.