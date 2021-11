Gouverneur fluit Ingelmunster terug met plannen Bekaertsite

In Ingelmunster is de toekomst van de site Bekaert nog onzeker. Het terrein staat te koop en de gemeente wil daar bij voorkeur lokale bedrijven vestigen.

Maar de beslissing om eerst kavels toe te kennen aan lokale bedrijven is vernietigd door de gouverneur, na een klacht van Bekaert.

Een jaar geleden besliste de staaldraadproducent om de vestiging hier te sluiten, na 55 jaar. Meer dan acht hectare bedrijfsgrond komt vrij. Burgemeester Kurt Windels: “Acht hectare is bijna een industrieterrein op zich. We willen dan ook de lat hoog leggen als het tot een reconversie komt. We willen een kwalitatieve, moderne bedrijvenzone die volledig op punt staat en beantwoordt aan de normen van vandaag.”

En vooral: bij voorkeur voor eigen lokale bedrijven, dacht de gemeente. Buurbedrijven of andere bedrijven die elders in de gemeente moeilijk of niet kunnen uitbreiden. Maar die beslissing is vernietigd door de gouverneur, na een klacht van Bekaert, die zo hoopt op meer kandidaat-kopers. “Bekaert wil gewoon de markt laten spelen. Wat uiteraard als privéfirma hun goed recht is. Maar het is evengoed het recht van de gemeente om op te komen voor onze lokale ondernemers en onze lokale bedrijven. En kijken wat we voor hen kunnen doen.”

De gemeente hoopt nu dat de site in handen komt van de intercommunale WVI, die het bedrijventerrein beheert. De intercommunale bekijkt om de site terug te kopen en zo zou Ingelmunster dan toch wat meer in de pap te brokken hebben. Maar dit is juridisch nog niet uitgeklaard.