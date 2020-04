Gouverneur: "Dit is brandversneller in brandend gebouw"

Ook provinciegouverneur Carl Decaluwé is geen voorstander van de regeringsmaatregel die bezoek aan woonzorgcentra toelaat.

Hij pleit voor een uitstel van die maatregel en wil daarover overleg met het crisiscentrum. Eerder al lieten verschillende burgemeesters, onder wie die van Wingene, Kortrijk en Brugge weten dat ze het bezoek niet zouden toelaten in hun woonzorgcentra. De gouverneur begrijpt die keuze. "Dat is als een brandversneller in een brandend gebouw binnengooien."

