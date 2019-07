Gouden tijden voor dierenhotels, huisdieren minder gedumpt

Tot enkele jaren geleden zorgde de vakantie-uittocht traditiegetrouw voor een toename van gedumpte honden en katten in een dierenasiel. Maar dat fenomeen lijkt echt voorbij. Het is daarentegen wel razend druk in de zogenaamde dierenhotels. Want mensen laten daar almaar meer hun huisdier in goede handen achter voor ze op reis vertrekken. Al moeten ze natuurlijk wel tijdig reserveren.

Rustiger in dierenasiel, drukker in hondenhotel

In dierenasiel De Grensstreek in Rekkem is het relatief rustig, al zijn er heel veel kittens. Maar dat heeft niets met de vakantieperiode te maken. In een hondenhotel in Bissegem is alles wel volgeboekt. Wie een plekje wil voor zijn trouwe viervoeter, moet er dus vroeg bij zijn.