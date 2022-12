Gouden Ring Show organiseert opnieuw vogelcompetitie in Roeselare

Het is op twee na de grootste vogelshow van Europa. Alles moet hier kloppen: de juiste temperatuur, vochtigheid en koud licht om de vogels te presenteren.

De hobby staat onder druk, vooral door de vergrijzing bij de hobbykwekers en een gebrek aan jonge mensen die de fakkel overnemen.“Er kruipt daar veel tijd in, maar om topvogels te kweken moet er hard gewerkt worden, de vogels goed verzorgen. En dan de feeling om de vogels te koppelen, ook een specialiteit,” vertelt kweker Dominik Adams.

Guido Depuydt is Europees kampioen bij de postuurkanaries met zijn Belgische bultkanarie. “En die bultkanarie zal in zijn werkhouding een mooie zeven vormen, waarbij kopje klein, nekje lang, horizontaal staan en de rug en staart in een lijn verticaal. Er zijn inderdaad in totaal 2200 ingeschreven en gekeurd over 33 rassen,” klinkt het.

