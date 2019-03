Goud voor Ieperse schoenmaker in Duitsland

Noem de 30-jarige Arne Deloffer niet zomaar een schoenmaker. "Ik ben een schoenartiest, want het herstellen van een paar schoenen naar de originele staat is een kunst. Elk paar schoenen is uniek. Dat maakt de job boeiend en uitdagend. Schoenmaken is geen bandwerk meer, die perceptie moet veranderen."

Kneepjes van het vak

Al vanop zijn 18de herstelt Arne schoenen. "Ik begon zonder secundair diploma als knecht bij Joseph Baccarne, die onder de naam Josini een typisch stoffig winkeltje had in de Diksmuidestraat in het centrum van Ieper. Hij is een internationaal fenomeen onder de schoenmakers en leerde me de kneepjes van het vak. Na een paar jaar mocht ik zijn zaak overnemen, maar ik besliste onlangs om het over een andere boeg te gooien. Ons ambacht wordt bedreigd door de massaproductie van goedkope schoenen, die niet meer hersteld maar weggegooid worden. Daarom wil ik ons vak promoten. Ik verhuisde met Josini naar een ruimer pand met meer uitstraling naar de hoek van de Diksmuidestraat en Slachthuisstraat en wil de beste in mijn vak worden. Ik meet me met de wereldtop door deel te nemen aan allerlei vakwedstrijden."

(lees verder onder foto)

Eerste Belg ooit

Vorig jaar behaalde Arne zilver op het 'Europees Kampioenschap' schoenmaken. Nu kan hij een gouden medaille toevoegen aan zijn palmares, die hij behaalde die op de Duitse wedstrijd Inter-Schuh-Service. "Blijkbaar als eerste Belg ooit. Deze wedstrijd is een van de belangrijkste en meest internationale ter wereld." Arne kan straks zelfs wereldkampioen worden. "Ik herstelde hiervoor 2 paar schoenen en stuurde die naar Amerika. Binnen enkele maanden weet ik of ik in de prijzen val."

Duurzaam

Schoenmaker is een uitstervend beroep, maar de zaak van Arne en zijn vrouw draait op volle toeren. "We starten nu voor het eerst met een derde werkkracht. In deze tijd van klimaatprotest beseffen mensen dat het duurzaam is om hun schoenen te laten herstellen. Ze hoeven daarvoor geen dure lederen schoenen binnen te brengen, want ook sneakers bijvoorbeeld zijn perfect te herstellen. Iedereen mag gerust eerst gratis advies vragen voordat ze zomaar schoenen weggooien."