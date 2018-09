GOOSE NONSTOP brengt 80.000 euro op

Het exclusief benefietconcert van GOOSE op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk was een succes. Het initiatief bracht 80.000 euro op voor De Warmste Week.

De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar vzw Artsen Zonder Grenzen. Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk was ook niet toevallig gekozen. Mandela voerde jarenlang strijd tegen de HIV-problematiek en dat is ook wat Artsen Zonder Grenzen doet.

Het plein werd opgesplitst in twee zones: een Dance Arena en een belevingsplein. Enkel in de Dance Arena waren er live optredens, de rest van het publiek kon de show volgen op videoschermen.