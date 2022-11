Goose en Camille genomineerd voor de Mia’s

Camille sleept maar liefst vier nominaties in de wacht. De Wevelgemse is genomineerd in de categorie Nederlandstalig, Pop, Solo vrouw en Live Act. Camille Dhont is onder meer bekend als winnares van The Masked Singer.

En ook de groep Goose is genomineerd, in de categorie ‘Dance’. Goose is een Kortrijkse elektrorockband met Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe en Bert Libeert. (lees verder onder de foto)

De MIA's zijn het startschot van de Week van de Belgische Muziek, die loopt van 30 januari tot en met 5 februari 2023. De uitreiking van de prijzen gebeurt op 26 januari.