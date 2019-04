Google vereeuwigt Amerikaanse begraafplaats Waregem

Dat is de kapel op de Amerikaanse begraafplaats "Flanders Field" in Waregem, waar 368 Amerikaanse gesneuvelde soldaten begraven liggen. Google Arts & Culture lanceerde vorig jaar het platform Open Heritage, waar bedreigd erfgoed tot leven wordt gebracht via 3D-technologie. Zo zijn er locaties uit het Syrische Damascus op te vinden, dat getroffen werd door de burgeroorlog.

Voorlopig staat alleen de kapel van de begraafplaats op het platform, het is de bedoeling dat de hele site later ook een plaats krijgt op het platform. Je kunt die hier bekijken.