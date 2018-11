Allerheiligen is en blijft een diepgewortelde traditie om het graf van familieleden te bezoeken met bloemen of een sierstukje. Op het kerkhof in Oostende is het voortdurend komen en gaan. Om mensen die moeilijk kunnen stappen tot aan het graf te brengen, zet de stad een golfkarretje in. De chauffeur brengt de bezoekers tot aan het graf en haalt hen dan weer op.

Het initiatief werd deze week ingevoerd.Tijdens de week zal er vanaf nu op geregelde tijdstippen ook een golfkar aanwezig zijn.