Golf van solidariteit voor gezin dat woning verliest in brand

Bij een zware brand in de Wevelgemstraat in Lauwe is een rijwoning volledig verwoest.

De bewoners konden ontkomen, een hond overleefde de vuurzee niet. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak en was er ook een enorme rookontwikkeling. Moeder Debbie Vanhoutte: "De kinderen riepen en ons kindje van vier lag in zijn bed, we hebben hem er vlug uitgehaald. Wij hebben niets, dat is het bijzonderste, dat onze familie volledig intact is". De aanpalende woningen werden gevrijwaard. Het vuur ontstond vermoedelijk in de badkamer. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

Steuntje in de rug

De getroffen woning stond in Lauwe bekend als de 'VZW Voedselhoek, steuntje in de rug'. Mensen die het wat moeilijker hadden, konden er terecht voor voeding. Vroeger stonden Debbie en Curd altijd klaar voor anderen, dit keer is de hulp voor hen. Meteen na de brand hebben heel wat mensen op Facebook hun solidariteit betuigd met het getroffen gezin. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Zo wordt er onder meer zondagnamiddag een grote inzamelactie georganiseerd in een opslagplaats in de Wevelgemstraat. Op de facebookgroep, de steungroep Vergote-Vanhoutte, kunnen sympathisanten zien waar het gezin specifiek nog naar op zoek is. Verder zullen de gegevens van de crowdfunding daar ook op vermeld worden.