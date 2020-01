Goede score voor nieuws op Focus en WTV

Kijkers vinden de nieuwsprogramma’s vooral betrouwbaar, actueel en aantrekkelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse waarderingbarometer die door het onafhankelijke onderzoeksbureau Why5Research wordt uitgevoerd voor alle regionale zenders. Onze nieuwsuitzendingen vallen ook in de smaak omdat ze toegankelijk zijn (ze maken ingewikkelde kwesties duidelijk), gebalanceerd (ze bieden verschillende perspectieven op het nieuws) en in touch met de mensen uit de gemeente of stad.

Goede cijfers

De nieuwsprogramma's van Focus en WTV krijgen een hoge score: 7,5/10 voor WTV en 7,2/10 voor Focus. Het avondnieuws specifiek doet het nog beter: 7,6/10 voor de beide zenders. De Vlaamse overheid legt ons een norm op van 7/10. De bevraagde kijkers zijn vooral geïnteresseerd in nieuws en actualiteit uit hun eigen gemeente.

81% van de WTV-kijkers en 86% van de Focus-kijkers geven aan dat ze evenveel of meer kijken naar het nieuws dan het jaar voordien. Er kijken wel minder vaak mensen op een specifiek uur naar het nieuws. Inzetten op alternatieven, zoals online, is dus belangrijk.