Goede planning en geïmproviseerde droogkast redden jeugdkampen in natte zomer

Voor wie nu op kamp is met de jeugdbeweging, is het nog niet echt een droog zomerkamp geweest. Al wil dat niet zeggen dat het geen plezant kamp kan zijn. Nog nergens in West-Vlaanderen zijn er kampen moeten stoppen door te veel regen.

Chiromeisjes Vivaldi Kachtem is op kamp in Zonnebeke. En hoewel ze zich dit kamp zomerser hadden voorgesteld, amuseren de leiding en leden zich kostelijk. "De weekplanning is al heel wat door elkaar geswitcht maar het lukt altijd om alternatieven te bedenken," zegt Imke Vanwelsenaers van de Chiromeisjes van Kachtem.(lees verder onder de foto)

"Ik denk dat dat in de loop van de week ook zal lukken. Er zijn al een paar afdelingen die nachtspel hebben verplaatst omdat het niet zo veilig was om op het plein een nachtspel te doen."

Geïmproviseerde droogkast

Op kamp met de jeugdbeweging moet je vuil worden. Maar wat met al die natgeregende kledij? Daarvoor hebben ze bij de Kachtemse Chiro de 'droogkast'-tent. "Het is normaal gezien de EHBO-tent maar aangezien het de laatste dagen al heel wat heeft geregend, zijn er ook veel natte kleren. Die hangen we hier op en dan werken we met een warmtekanon als geïmproviseerde droogkast." (lees verder onder de video)