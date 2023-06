Goed weer zorgt voor eerste drukte aan de kust

De temperaturen tikken dit weekend geregeld de 30 graden en meer aan. Ook in Blankenberge komen veel mensen verkoeling zoeken. Het is nog geen overrompeling, maar toch moeten horecazaken de druk al wat opvoeren.

Deze zaterdag is wellicht de warmste en drukste dag van het jaar voor de kuststeden. Met temperaturen tot 29 graden in Blankenberge is de eerste hittegolf goed merkbaar. Het lange wachten op dit weer maakt de mensen al wat losser, waardoor de redders al de handen vol hadden. De redders moeten voortdurend mensen aanmanen om zich naar de bewaakte zones te verplaatsen.De temperatuur van het water is dan ook nog niet hoog en de sterke stroming valt niet op tot je in de problemen komt.

Tekort aan personeel

Voor de horecazaken aan zee is de drukte een veelbelovende start voor wat nog komt. Al kampen zowat alle horecazaken met een tekort aan personeel en de uitbaters houden hun hart vast voor het hoogseizoen. Covid heeft een grote leegte achtergelaten en die raakt maar niet opgevuld.