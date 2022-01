Goed rapport voor Focus en WTV

Mooie appreciatie

Alle regionale zenders in Vlaanderen scoren meer dan 7 op 10. Focus (voor het noorden van West-Vlaanderen) en WTV (voor het zuiden van de provincie) halen voor het avondnieuws zelfs 7,7 op 10. De studie werd de voorbije vier jaar telkens afgenomen. Dat geeft ook de kans om een trend te ontwaren. Bekeken over de laatste 4 jaar is de gemiddelde score voor het nieuwsaanbod op regionale televisie ook toegenomen – een mooie bevestiging van de appreciatie van onze kijkers.

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een verhoogde kijkintensiteit. Die is in 2021 genormaliseerd in de richting van het pre-covid niveau, dat weliswaar nog steeds duidelijk hoger ligt dan in de eerste meting in 2018.

Betrouwbaar, actueel en aantrekkelijk

De bevraagde kijkers vinden onze nieuwsprogramma’s betrouwbaar en actueel. Ze zijn vooral geïnteresseerd in lokaal algemeen nieuws. We zien echter ook significante stijgingen op andere belevingsdimensies zoals aantrekkelijkheid, de mate waarin regionale omroepen inspelen op interesses van kijkers, en de mate waarin ze helpen de eigen gemeente/stad te ontdekken. Deze stijgingen wijzen op een brede en groeiende relevantie van de regionale omroepen.

De studie toont ook een stijgende interesse aan voor regionale sport en lifestyle. De belangstelling van de kijker voor ontspanning in de eigen regio lijkt daarmee te groeien. Ten opzichte van de resultaten van 2020 is er dan weer een licht dalende interesse voor toerisme, gemeentepolitiek en economisch nieuws.

88 procent van de ondervraagde Focus-kijkers geeft aan evenveel of meer te kijken dan vorig jaar. Bij WTV is dat zeer gelijkend 87 procent.