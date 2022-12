Godelieve viert 108e (!) verjaardag

Een bijzonder verjaardagsfeest voor Godelieve Voet uit Lo-Reninge: haar 108ste verjaardag al. Vanmiddag was haar familie in Klerken bijeen om haar te feliciteren.

De goeie genen zitten trouwens in de familie, want haar broer Gerard uit Diksmuide is 100 jaar. Twee jaar geleden overleefde Godelieve een coronabesmetting. En sindsdien gaat het weer uitstekend met de gezondheid. “Je kunt daar niets voor doen. Het beste is niet te veel eten, niet te veel drinken en veel werken. En dan kun je alles aan. Hoewel, een boerderij, je hebt veel werk, hé. En je moet alles doen, hé. Je moet mekaar helpen. En het beste om oud te worden is goed overeenkomen,” legt Godelieve Voet uit.

Er komt duidelijk geen sleet op het geheugen. Ze herkent iedereen meteen en neemt geen blad voor de mond. In 2017 steeg Godelieve nog op in een luchtballon. “Ik zou nog wel eens willen met die ballon in de lucht gaan,” klinkt het.

Danny Cool is haar kleinzoon: “We hebben altijd voor mekaar gezorgd. Toen ik jonger en kleiner was, was zij er voor mij. Ze is nu ouder, zwakker en ik ben er nu voor haar. En ik ben daar heel dankbaar om.”

Bekijk het volledige verslag én de verjaardag van Godelieve hierboven.