Gloednieuwe robot voor algemene chirurgie in Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt voert vanaf nu operaties uit met een nieuw type robot, een investering van meer dan 2 miljoen euro. Er zijn nog maar drie van dat type robots in gebruik in ons land. Tielt heeft daarmee vandaag bovendien als eerste een operatie algemene chirurgie uitgevoerd.

"Met behulp van de robot kunnen we bij een operatie van een navelbreuk een netje via de buik aan de achterzijde van de buikspieren plaatsen. Zonder de robot is dat vrij moeilijk en moet dat via een open toegang gedaan worden", legt buikchirurg Sébastien Strypstein uit.

Minder littekens

Het type robot gebruikt ook AZ Sint-Jan in Brugge, maar voorlopig enkel voor urologie. Tielt heeft de primeur in de algemene heelkunde. Voor de patiënt betekent dit minder littekens en een sneller herstel. De arts zit dan weer in een makkelijkere positie en kan dankzij het 3D-scherm heel precies werken.

"Het verschil met andere systemen is dat dit vier losse armen zijn. Het gaat vooral over positionering en dat maakt het systeem vernieuwend en gemakkelijker", zegt Wouter Marchand van Sint-Andriesziekenhuis Tielt.