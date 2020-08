Gloednieuwe Fish & Food Market in De Cierk

In de oude vismijn van Oostende is gisteren de nieuwe Fish & Food Market open gegaan, een verse vismarkt. Het 'korte keten'-verhaal staat er centraal: vis van de vissersboot rechtstreeks naar de toonbank.

De Oostendse Oosteroever is in volle ontwikkeling en wat vroeger misschien een dooie boel was, wordt nu een bruisend nieuw stadsdeel. Het is dan ook niet toevallig dat de nieuwe Food & Fish Market in de gebouwen van De Cierk in de oude vismijn geopend werd. "Oosteroever heeft geen ontmoetingscentrum shopping center of veel winketjes. Aan de overkant zijn er veel grote buildings op komst, aan de Baelskaai met zicht op zee. Sowieso zal er hier een explosie zijn van bevolking," zegt Stephanie Debels van De Cierk Fish & Food Market.

(Lees verder onder de foto)

Vis vanuit de zee op het bord

Vooral korte ketenverhaal dat centraal staat, spreekt mensen aan: vis vanuit het water rechtstreeks op het bord. "Het concept is eigenlijk inzetten op verbinden, korter maken, samen brengen, eigenlijk het concept van de korte keten, de afstand tussen consument en producten weer kleiner maken. Maar we willen ook mensen weer fysiek samen brengen al is dat in COVID-tijden ietsje moeilijker", vertelt Stephanie Debels.