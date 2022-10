Gloednieuw Cactus Muziekcentrum opent deuren in Brugge

In Brugge is het nieuwe Cactus Muziekcentrum officieel geopend. Het nieuwe centrum aan het Bargeplein zal een tachtigtal concerten organiseren per jaar. The Whatevers en KNNT zorgen voor muziek bij de opening.

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee delen: een grote concertzaal waar plaats is voor zevenhonderd toeschouwers en het Cactus Café. Dat laatste opent pas later de deuren. Verder is het gebouw nog uitgerust met loges, een green room, kantoren, een terras en twee toekomstige repetitieruimtes.

Duurder dan gepland

In de nieuwe Cactusclub zullen jaarlijks zo'n tachtig concerten plaatsvinden, waar dat in de Magdalenazaal nog een vijftigtal concerten per jaar was. Vanwege de stijgende prijzen kwam de bouw van het muziekcentrum uiteindelijk een pak duurder uit. De geplande kost van 5,8 miljoen euro eindigde uiteindelijk bij een uitgave van 7,5 miljoen euro. Daarom kreeg Cactus Club nog een extra subsidie van Vlaanderen en de stad Brugge.

Internationale uitstraling

Vrijdagavond werd de concertzaal officieel geopend in aanwezigheid van de Brugse burgemeester Dirk De fauw en Pol Van den Driessche namens minister-president Jan Jambon (N-VA). Die laatste had lovende woorden over het nieuwe muziekcentrum. "De nieuwe Cactus Club symboliseert niet alleen een gouden bruiloft tussen de vzw Cactus muziekcentrum en cultuur, maar ook een bruiloft tussen de cultuursector, een grote groep vrijwilligers, de stad Brugge en de Vlaamse overheid", klonk het. "Cactus Club is meer dan een vernieuwde en vergrote Magdalenazaal. De nieuwe Cactus Club zal een levendig en professioneel centrum worden voor de actuele muziekcultuur in Vlaanderen met internationale uitstraling."

The Whatevers en KNNT zorgen vrijdagavond nog voor muziek tijdens de afterparty. Zaterdag volgt de muzikale openingsavond met muziek van Chibi Ichigo, Borokov Borokov, Aili en Carlamote.