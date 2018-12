Gloed van kaarslicht voor overleden kinderen

Elke tweede zondag van december, komen wereldwijd ouders van overleden kinderen bijeen om hun verhalen en verdriet te delen, maar ook om een kaarsje aan te steken als herinnering aan het kindje dat er niet meer is. Bij ons gebeurde dat onder meer in Diksmuide, Brugge, Roeselare, Kortrijk en Ieper.

In Ieper plaatste een veertigtal ouders en grootouders van overleden kinderen een kaarsje in de tuin van het ‘Huis van de Mens’. Hun kindje is er niet meer, maar leeft voort in de herinnering en de verhalen, die mensen met elkaar delen. En het feit dat ze die zaken kunnen delen, maakt het verschil, want het is moeilijk om met die gevoelens naar buiten te komen.