Global Peace Games: veel meer dan voetballen

In Mesen vinden de ‘Global Peace Games’ plaats. Dat is een zesdaags kamp waar meer dan 60 jongeren uit 17 verschillende landen aan deelnemen.

Vanmorgen zijn ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en minister van Jeugd Benjamin Dalle van de partij. Samen met de jongeren trekken ze hun voetbalschoenen aan om een wedstrijdje te spelen op het historisch Flanders Peace Field. In WOI rond Kerst was er hier in de buurt een informeel staakt-het-vuren tussen de vijandige soldaten. Op enkele plaatsen werd er zelfs gevoetbald. Dalle en Mahdi willen met hun bezoek een positief signaal geven in deze turbulente tijden van oorlog.

De meesten jongeren op dit kamp zijn afkomstig uit conflict- of oorlogsgebied en staan nu stil bij wat zich hier meer dan 100 jaar geleden afspeelde. Ze doen aan sport, volgen workshops rond vrede en conflict en brengen bezoeken aan oorlogsmonumenten in de regio. Volgens initiatiefnemer Groep INTRO is deze uitwisseling ideaal voor jongeren om hen te laten beseffen dat oorlog niet exclusief is, en dat ook België een zwaar oorlogsverleden heeft.