Glastuinbouw maakt zich zorgen over stijgende energieprijzen

De glastuinbouw maakt zich zorgen over de stijgende prijzen van gas en elektriciteit. Paniek is er niet in de sector maar sommige tuinbouwers stellen bepaalde teelten toch uit omdat ze dreigen met verlies te moeten werken.

Zo maakt tomatenkweker Piet uit Koolskamp zich zorgen over de stijgende energieprijzen. Vooral collega’s die nu tomaten planten om te oogsten met eindejaar maken de rekening. Nu is het nog lekker warm in de serre maar tijdens de winter kost bijstoken en extra belichting handenvol geld. En dus beslissen sommigen om de winterteelt van tomaten te schrappen. Een drastische beslissing om niet te moeten werken met verlies. Redelijk uitzonderlijk maar niet onlogisch als je weet dat de energiekost van de teelt een belangrijk deel is van de totale kostprijs.

De sector verwacht dan ook dat de prijzen van sla en tomaten in de winkel zullen stijgen.