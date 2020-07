Gits 2.0: klooster grotendeels afgebroken

De plannen omvatten ook de bouw van een nieuwe school, een nieuw circulatieplan in het dorpscentrum en de aanleg van gescheiden rioleringen. Het hele project zal tien jaar in beslag nemen.

Het klooster van de zusters Sint-Vincentius in Gits gaat dus op termijn tegen de vlakte. Alleen de kapel zal overeind blijven. Ooit verbleven er meer dan 100 zusters, nu zijn dat er nog twaalf.

Nieuw klooster en nieuwe school

Het huidige kloostergebouw, naast basisschool Gits Groeit, is verouderd. In de plaats komt een modern kleiner klooster. De vrije basisschool ‘Gits groeit’, zal een nieuwe school bouwen voor 350 kinderen. Een huursubsidie van ruim 200 000 euro per jaar is eind vorig jaar al toegekend door de overheid.

Veiliger verkeer

Gits 2.0 voorziet ook een nieuw verkeerscirculatieplan dat de veiligheid voor voetgangers en fietsers moet verhogen. Op enkele plaatsen komen ook verkeersremmers, meer parkeerplaatsen en groenzones.

Gits 2.0 voorziet ook in de aanleg van gescheiden riolering in de Stationsstraat. Die laatste twee zaken komen er nog deze legislatuur.