Gistelse brandweer redt katten uit zware brand

In Gistel brak iets voor de middag een zware brand uit in een woning in de Hoogstraat. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, de brandweer moest wel hun katten redden.

Rond 11u45 zagen enkele alerte voorbijgangers rook ontsnappen uit het huis in de Hoogstraat, waarop ze de hulpdiensten verwittigden. Een politieman in burger beukte in afwachting van de brandweer de voordeur van het huis op zoek naar slachtoffers, maar trof enkel een van de twee aanwezige katten aan. De bewoners van de woning bleken niet aanwezig te zijn. De brandweer kon alsnog de tweede kat, die al bewusteloos was, redden door het diertje wat zuurstof toe te dienen.

Noodwoning

Gelukkig vielen er dus geen slachtoffers bij de brand, maar het huis is wel onbewoonbaar verklaard. De schade is te groot. De sociale dienst van Gistel zorgt intussen voor een noodwoning voor de bewoonster en haar zoon.